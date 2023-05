"La plupart n'y connaissent rien" : les vétérinaires s'inquiètent de la multiplication des comportementalistes canins

"Les vétérinaires ont un diplôme reconnu par l'Etat. Moi, par exemple, j’ai un diplôme universitaire français en psychiatrie vétérinaire mais tous les vétérinaires sont formés à des notions d'éthologie et au sujet des troubles comportementaux et psychiatriques. C'est bien simple, s'il faut poser un diagnostic, il faut être vétérinaire. On ne tortille pas avec ça. Le problème avec les comportementalistes profanes, c'est qu'il n'y a aucun accès à la profession. Si demain, vous vous dites que vous avez envie de le devenir, rien ne vous en empêche et si certains de ces éducateurs font du très bon travail, il y en a beaucoup qui n'y connaissent pas grand chose et sont très mauvais voire dangereux.", explique Fabienne Bedet, vétérinaire et membre de l'UPV

Dans le viseur de la praticienne, l'utilisation de méthodes éducatives contestées. "En fait, je devrais m'en réjouir, ça fait plus de clients pour moi! Quand je vois le nombre d'animaux qui arrivent chez moi complètement phobiques parce que leurs propriétaires ont reçu de mauvais conseils... C'est très problématique car bon nombre de ces animaux finissent par se retrouver en refuge pour de lourds problèmes comportementaux. Je n'en veux pas aux propriétaires mais bien à ceux qui donnent des conseils sans savoir de quoi ils parlent"

"Oui bien sûr qu'il y a des risques", abonde Stéphanie Cambier, présidente de l'Ordre des Vétérinaires. "Le problème c'est qu'il faut pouvoir le prouver. Il y a énormément de règles comme la protection des données, qui compliquent le travail donc les dossiers ne sont pas évident à monter. Une autre chose à avoir en tête c'est que l'Ordre ne peut se prononcer que sur la pratique des vétérinaires. Or les coach animaliers ne sont pas des vétérinaires. Les possibilités d'action sont donc limitées.", estime-t-elle.

Des propos que n'approuve pas une comportementaliste anonyme.

"En fait, les vétérinaires estiment qu'ils devraient être les seuls à pouvoir à travailler avec des animaux. Ils s'attaquent aux comportementalistes mais aussi aux ostéopathes et aux assistants vétérinaires c'est à dire à toutes les autres personnes dont le métier est de soigner des animaux. Il y a quelques années, l'UPV avait déjà fait une campagne pour essayer de dissuader les propriétaires d’animaux de consulter d'autres personnes qu'eux. Je pense qu'ils ont peur qu'on leur vole leur métier mais nos métiers peuvent tout à fait cohabiter. Ils sont même complémentaires", affirme-t-elle.