Des critiques, gratuites, souvent abjectes et injustifiées, en grande partie en provenance de l'opposition flamande qui n'avait pas hésité à éplucher les réseaux sociaux de l'ex-journaliste pour la prendre en défaut, tout en remettant en question ses talents de négociatrice dans un univers dans lequel elle ne devait pas en manquer.

Clouée au pilori dès le premier jour, Lahbib a fait le dos rond. Et après un premier coup d'éclat à la Coupe du monde où elle a défié la Fifa en arborant le brassard One Love que l'organisation répudiait, elle vient de porter l'estocade à ses détracteurs en parvenant à faire libérer Olivier Vandecasteele. Certes, elle n'était pas seule sur le coup, mais cette libération asseoit la légitimité de Lahbib, bien entourée. Et fait apprend à ses détracteurs qu'il vaut mieux juger sur pièces.