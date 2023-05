Olivier Vandecasteele n'était pas seul : environ 500 Belges encore incarcérés à l’étranger

Ils affirment qu'il a été condamné sur base d'une déclaration, dont l'auteur s'est ensuite rétracté. "Il a écopé d'un simulacre de procès, lors duquel toutes les règles de droit ont été bafouées et il a reçu une lourde peine symbolique pour un délit qu'il n'a pas commis", estiment-ils.

Les retours sur les conditions de détention dégradantes d'Olivier Vandecasteele s'appliquent également à leur fils, poursuivent-ils. "Tanguy a dû dormir sur des blocs en béton pendant 56 mois, dans une cellule surpeuplée, bruyante et constamment éclairée."

Ils espèrent que les Affaires étrangères feront autant d’efforts pour le libérer. Ces dernières confirment suivre le dossier Taller et affirment que des démarches sont entreprises tant au Cambodge qu’en Belgique pour lui permettre d’être rapatrié.

Tanguy Taller ©DR

La libération d'Olivier Vandecasteele n'a pas manqué de faire réagir depuis sa libération vendredi dernier. L'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt a ainsi partagé, dimanche, son soulagement après le retour en Belgique de l'humanitaire de 42 ans, mais se dit également "choquée" et "profondément consternée" par la libération du diplomate iranien Assadolah Assadi, condamné en Belgique pour un projet d'attentat terroriste. Elle dénonce une "violation flagrante" de l'État de droit dans un pays démocratique comme la Belgique.

Selon l'ancienne otage de la guérilla paysanne colombienne des Farc, cette décision ternit la réputation de la Belgique en tant que pays respectueux de l'État de droit. "La libération d'un terroriste dangereux comme Assadi encouragera le régime iranien à plus de terrorisme en Europe et à plus de prises d'otages à l'avenir, ajoute-t-elle. Le gouvernement belge porte l'entière responsabilité des crimes qui pourraient en résulter."

De son côté, le Premier ministre Alexander De Croo a justifié dimanche le recours par le gouvernement à l’article 167 de la Constitution, plutôt que la procédure fondée sur le traité de transfèrement, dans le cadre de la libération d’Iran de l’otage belge Olivier Vandecasteele.

Incarcéré dans des conditions inhumaines pendant 455 jours, l'humanitaire belge "était vraiment dans un état (de santé) difficile et on savait qu'il n'y avait plus beaucoup de patience de l'autre côté", a expliqué De Croo, sur RTL-TVI. Utiliser la procédure de transfèrement aurait créé "du danger pour Olivier, car on aurait eu besoin de semaines de débat, selon le chef du gouvernement."

Avant de poursuivre : "C'est un dilemme très très très difficile, mais à moment donné, je me suis fait mon opinion : on n'abandonne pas un Belge, un innocent. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il fallait libérer Olivier', mais personne ne m'a expliqué comment."

Olivier Vandecasteele sera reçu par le Roi Philippe, ce mardi.