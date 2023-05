Un chiffre qui n’étonne pas Ludivine de Magnanville, présidente de la Fédération Horeca Bruxelles. “Beaucoup de restaurateurs attendaient de voir comment le premier et le second trimestre de 2023 allaient se dérouler. Il y a toujours une grande hésitation à poursuivre ou non à cause de la hausse des prix, des indexations salariales, des dettes contractées durant la crise Covid, etc. Aujourd’hui, toutes les aides ont été levées et ce qui pèse le plus ce sont les salaires et les charges sociales”, précise-t-elle.

L’autre problème aujourd’hui, c’est que les caisses sont vides pour la plupart des patrons. “Il n’y a plus de trésoreries, et tous les intervenants sont de moins en moins souples. Cela vaut pour l’ONSS qui n’accepte plus de report, mais aussi pour les fournisseurs qui n’acceptent plus de délai de paiement. Ceux qui se mettent en faillite aujourd’hui n’ont plus le choix, ils n’ont simplement plus de liquidités.”

Les nouvelles ne sont donc pas bonnes, même si les restaurants sont souvent bien remplis. “Il faut s’attendre à beaucoup d’autres faillites dans les mois à venir, regrette-t-elle. Il faut absolument trouver une solution pour baisser les charges des entreprises. On se bat pour faire avance ce dossier au niveau politique, mais cela ne bouge pas beaucoup. On entrevoit quelques possibilités, mais les élus ne saisissent pas l’urgence de la situation !”