Georges-Louis Bouchez fustige Ecolo-Groen après un jeu de mots sur ces initiales: "Il n’y a pas de limite dans l’outrance, la violence et l’indécence"

Le président du Mouvement Réformateur a répondu à cette “blague” dans un post Twitter dans lequel il exprime son mécontentement face à l’assimilation entre son nom et la drogue du viol et pointe du doigt le relais de cette insulte par la porte-parole de la ministre Groen Elke van den Brandt, Marie Thibaut de Maisieres. Georges-Louis Bouchez déplore “l’outrance, la violence et l’indécence” dont il est victime.

Il pointe également du doigt la “différence de traitement médiatique” entre les personnalités politiques. “Certains sont sans cesse les victimes alors que tout peut être fait à l’encontre d’un homme de droite.” Il mentionne également “l’état du médiocre débat public” dans notre pays.

De son côté, la porte-parole s’est défendue de toute comparaison entre l’homme politique et la drogue du viol et a depuis supprimé son tweet assurant ne vouloir “offenser ou insulter personne”.