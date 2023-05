La Belgique parmi les plus mauvais élèves mondiaux en matière de transparence : “Le Kazakhstan fait mieux que vous”

Cette réalité place le Royaume parmi les plus mauvais élèves mondiaux en matière de transparence. Le site RTI- Rating (Global Right To Information Rating) classe tous les pays du globe selon leur législation encadrant le droit d’accès aux documents publics.

Sur les 136 pays recensés, la Belgique arrive en 119e place, derrière l’Italie, la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan ou le Kazakhstan. RTI lui donne un score de 59 sur 150, 150 étant l’idéal à atteindre et 0 le cauchemar. Notons que l’Allemagne et l’Autriche font pire que la Belgique, avec un score respectif de 54 et de 33. Les meilleurs élèves sont la Serbie, le Mexique et, en première place, l’Afghanistan.

Il est important de noter que l’indicateur de transparence n’est pas un indicateur suffisant pour présenter un état des lieux de la démocratie. C’est un classement basé sur ce que prévoient les textes de loi en matière d’accessibilité aux informations considérées comme devant être publiques.

Si la Belgique est aussi mal classée, c’est parce que sa loi sur la transparence des documents date d’avant l’arrivée d’Internet. Des pays comme l’Afghanistan, l’Albanie (6e place) ou la Sierra Leone (11e place) ont une législation plus actualisée sur la question.

Le projet de Verlinden ne convainc pas les experts

Un grand débat traverse actuellement le monde politique belge sur l’accessibilité des documents. La ministre des Réformes institutionnelles Annelies Verlinden (CD&V) a entrepris de revoir ce cadre législatif. Plusieurs experts ont été auditionnés au Parlement fédéral dans l’objectif de revoir la modalité de ces principes.

L’article 32 de la Constitution établit que “chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s’en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi” loi fédérale de 1994 relative à la publicité de l’administration indique que “chaque autorité administrative fédérale publie et tient à disposition de toute personne qui le demande un document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement”. Ces textes contiennent des exceptions et c’est là-dessus que porte le débat.

”Cette loi existe sans aucune forme de révision”, s’est indigné Claude Archer, cofondateur de Transparencia, l’organisme qui lutte pour davantage de transparence sur les documents publics. “Il y a 30 ans, il n’existait pas d’internet pour tous. Il y a 30 ans, cette loi concernait les documents papiers. 30 ans plus tard, quel citoyen serait disposé à consentir de tels efforts pour obtenir des documents ? Aujourd’hui, les gens vont sur internet pour trouver des informations avec un moteur de recherche.”

Claude Archer regrette que l’accès à certains documents soit accessible dans certains cas – pour les marchés publics et subsides de la région bruxelloise, par exemple – tandis que les dépenses de l’État ne restent visibles que pour certains privilégiés. “Je félicite le Kazakhstan, un État bien connu pour sa grande démocratie”, a ironisé le militant. “Il a été capable en 30 ans de se rendre compte qu’Internet existait. Mme Verlinden, je suis désolé de vous le dire, mais le Kazakhstan fait mieux que vous.”