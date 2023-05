Les indépendants toujours dans le dur : “La crise n’est pas finie pour nous”

Il pointe également un autre chiffre à prendre en compte quand on évoque les faillites. “Les chiffres sur les cessations d’activité grimpent également. Il s’agit de tous ces petits indépendants qui décident d’arrêter par manque de rentabilité mais qui évite la case faillite car leurs finances sont saines”, pointe-t-il.

Au niveau des commerces, on attend toujours le retour des clients. “À la sortie du Covid, il y avait eu une belle reprise et le retour des clients dans les magasins, mais aussi un changement des habitudes d’achat, se souvient-il. La part de l’e-commerce ne cesse de croître et l’inflation fait que beaucoup de clients ont le pied sur le frein à main. On reste dans une période pleine d’incertitudes, et il faut maintenant espérer que la situation se stabilise.”

Du côté des instances politiques, il ne faut pas contre rien attendre… “En effet, la situation n’évolue pas ces derniers mois, avec un gouvernement qui essaye de maîtriser son budget. La seule chose qu’on a pu obtenir, c’est le fait d’avoir un code de conduite avec les fournisseurs d’énergie pour adapter les acomptes le plus justement et rapidement possible par rapport à une hausse ou une baisse des prix sur les marchés. Mais cela prendra encore du temps pour se mettre en place…”

La situation n’est donc pas rose, et il faut s’attendre à voir de nouvelles faillites prononcées, mais tout n’est pas perdu pour autant. “On revient à des normes raisonnables au niveau des prix de l’énergie, mais on ne garde aucune prise sur le marché… Mais si les choses continuent comme cela, on peut imaginer que la consommation reprenne et que l’optimisme revienne. Il faut vraiment espérer pouvoir compter sur une vision à moyen terme. C’est cela qui permettra aux indépendants d’investir, d’engager et de se redéployer.”