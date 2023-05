Météo : le beau temps s’installe pour deux semaines au moins, “on assiste à un blocage anticyclonique”

Et cette situation devrait se prolonger pour quelques jours encore. “Il n’y a aucun signal de pluie avant la seconde décade de juin, au moins, annonce le météorologue. On part donc de toute façon pour encore deux petites semaines de beau temps, peut-être un peu plus. Au niveau des températures, on va tourner autour des 23 à 25 degrés, voire un peu plus par endroits, à partir de vendredi. D’ici là, on annonce 24 degrés ce mercredi et un “petit” 20 degrés pour jeudi.”

Le second printemps le plus pluvieux depuis 30 ans

C’est aussi l’occasion de dresser le bilan du printemps météorologique qui se termine ce mercredi. “Malgré une belle fin de saison – il n’y a pratiquement plus eu de pluie depuis le 13 mai –, on reste sur un printemps très, très pluvieux, le second le plus pluvieux de ces 30 dernières années, avec 241,6 millimètres, détaille-t-il. Malgré cela, les conditions sont déjà très sèches. Une conséquence visible, c’est cet incendie qui a ravagé une partie des Hautes Fagnes (170 hectares, NdlR). Avec ce vent de nord-est très asséchant, on peut encore assister à ce genre de scénario. En surface, on peut déjà parler de sécheresse même si les nappes phréatiques sont bien remplies.”

Pour l’été, les prévisions restent identiques, avec un signal normal au niveau des précipitations, et une anomalie positive en ce qui concerne les températures. “Le mois de juin s’annonce donc sec, voire très sec. Pour la suite, la situation sera à surveiller mais on attend de la chaleur. Par contre, il ne faut pas attendre 30 degrés ou plus dans l’immédiat”, conclut Pascal Mormal.