"Olivier Vandecasteele est un martyr, pas un héros" : les chroniqueurs d'Il faut qu'on parle évoquent le retour du Belge

Sur le marché du travail qui serait hostile aux plus de 50 ans, Didier Lebbe, délégué permanent CSC pour l’aviation, est d’avis que le progrès serait surtout de ne pas faire travailler les gens plus longtemps et de ne pas “prendre des mesures qui vont contre le sens de l’Histoire”. Les différents chroniqueurs échangent ensuite leurs avis sur le travail jusqu’à 67 ans.

Enfin, l’émission aborde la récente libération d’Olivier Vandecasteele. Pour Denis Ducarme, député fédéral (MR) à la chambre, l’humanitaire belge est devenu un symbole de combien l’État belge soutient ses ressortissants face aux états voyous. De son côté, Alexis Carantonis est plus hésitant face à cette situation et exprime son soulagement suite à la libération d’Olivier Vandecasteele mais aussi son malaise face à la libération d’un terroriste en échange et ajoute qu'”Olivier Vandecasteele est un martyr, pas un héros”.

