Qu'est ce que la Mario Bros, cette nouvelle drogue qui fait des ravages dans les festivals ? “Quatre fois plus de MDMA que dans l'ecstasy”

Pour l’occasion, un mini-laboratoire d’analyse de drogues dures a été mis sur pied sur le site par l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC). Ce laboratoire mobile a recours à des techniques de détection relativement simples, permettant de connaître le niveau de dangerosité du produit en seulement 15 secondes, et d’ensuite avertir la police de la présence de drogue potentiellement très dangereuse.

Durant le festival, les drogues sont confisquées, examinées et, si nécessaire, des avertissements sont envoyés aux festivaliers et sur des écrans LED ou via des canaux de médias sociaux. "Attention ! Des pilules d’ecstasy extrêmement dangereuses circulent dans le festival. Merci de faire attention et de ne jamais les utiliser”, a ainsi commenté l’organisation sur ses réseaux sociaux durant les trois jours de festival.

Les analyses en laboratoire permettent de définir la dose de drogue présente dans une pilule. Si la limite de 178 milligrammes est dépassée, alors il s’agit d’une drogue à forte dose et le parquet du Limbourg est immédiatement informé.

Par ailleurs, une autre drogue extrêmement forte est en vogue sur les festivals. Il s’agit de la pilule appelée Mario Bros, de couleur rose. Le parquet du Limbourg et la police mettent en garde les festivaliers concernant cette pilule qui a coûté la vie à une personne de 50 ans il y a deux ans, toujours lors de l’Extrema Outdoor. "La pilule contient environ 300 milligrammes de MDMA, soit un taux quatre fois plus élevé qu’une pilule d’ecstasy normale”, explique le porte-parole du parquet du Limbourg.

"Des échanges d'informations avec Europol"

Le Limbourg est considéré comme une des plaques tournantes du trafic de drogue de synthèse. S’en procurer demeure simple malgré les efforts consentis par la police pour enrayer le phénomène. “En moyenne, deux laboratoires de fabrication de drogue de synthèse y sont démantelés chaque mois. La lutte contre la production de drogues de synthèse est une priorité de la police fédérale depuis des années. La PJF échange des informations par le canal d’Europol et elle participe à de nombreux points de contact dans ce cadre”, conclut le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.