Ecolo reporte son élection coprésidentielle à 2025

Se pose également une question de la responsabilité politique de la coprésidence qui fera des résultats d'Ecolo aux élections du 9 juin 2024 le juge de son bilan présidentiel, ajoute une source interne. Chez les Verts, dont la progression de 2019 avait permis de monter au pouvoir au fédéral comme dans les régions wallonne et bruxelloise, on s'attend à un ressac après une législature difficile marquée par un changement de cap dans le débat sur le nucléaire et la démission de l'ex-secrétaire d'État Sarah Schlitz.