Fin d’année scolaire, examens et nouveau calendrier : les écoles préviennent, “un mot d’absence ne suffira pas, l’absentéisme sera puni”

“Beaucoup de parents nous demandent s’ils peuvent partir déjà à la fin du mois de juin. Je leur explique évidemment que ce n’est pas possible. Le problème c’est que les voyagistes n’ont pas changé leur fusil d’épaule donc les prix sont beaucoup plus élevés à partir de la deuxième semaine de juillet. Je crains vraiment d’avoir beaucoup d’absents à cause de ça. Il va falloir que les voyagistes s’adaptent si on ne veut pas se retrouver avec des classes vides dès la fin du mois de juin”, estime Christine Toumpsin, directrice d’une école primaire du réseau libre.

Celle-ci compte envoyer un courrier aux parents pour les mettre en garde. “Je vais leur rappeler les règles en matière d’obligation scolaire et leur rappeler les nouveaux rythmes car beaucoup de parents ne les ont pas encore intégrés. Je vais aussi devoir leur rappeler que les examens sont obligatoires. Si un enfant ne présente pas son CEB, c’est raté d’office. Il revient alors au conseil de classe de délibérer pour décider si l’élève peut passer en secondaire ou pas. Si les parents décident de partir quand même avant la fin de l’année, il faut qu’ils sachent que ça peut avoir des conséquences, même si je n’ai pas envie de faire porter la responsabilité aux enfants qui ne choisissent pas quand ils partent en vacances.”, souligne-t-elle.

Des questions se posent également en secondaire. “Plusieurs parents m’ont dit qu’ils partiraient tout de même en vacances avant le cinq juillet et ne viendraient pas chercher le bulletin. Les adolescents sont dégoûtés de perdre deux semaines de congé en été. C’est le moment de l’année où ils sortent ou bien partent auprès de leur famille à l’étranger”, indique Andrea, enseignante en secondaire.

Le SEGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique) reçoit, lui aussi, de nombreuses questions au sujet de la fin de l’année, de la part d’établissement ou de parents.

“Plusieurs écoles nous ont demandé si elles devaient sanctionner les élèves qui partent avant le 7 juillet. Les vacances ne constituent pas un motif d’absence réglementaire. Une absence non justifiée peut entraîner un signalement. Il n’est pas exclu que les écoles interpellent l’administration en cas d’absence. Un mot d’absence des parents ne suffit pas”, explique Arnaud Michel, porte-parole de la fédération de pouvoirs organisateurs.

Interrogée à ce sujet au parlement la semaine passée, la ministre de l’Éducation Caroline Désir a indiqué que des contrôles de l’obligation scolaire auraient bien lieu. “Un monitoring sera organisé pendant les deux premières années de la réforme, en début et en fin d’année. Il sera réalisé sur un échantillon représentatif de 4 798 établissements”, a-t-elle affirmé.

Le non-respect de l’obligation scolaire est punissable. Le Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) ou le Tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent également être appelés à intervenir en cas d’absences injustifiées récurrentes.