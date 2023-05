Le coût de la libération d’Olivier Vandecasteele reste opaque : la N-VA s'interroge sur le choix de la Vivaldi

Voici quelques-unes des questions qui préoccupent l’opposition – la N-VA en tête – depuis la libération du travailleur humanitaire tournaisien. Le fait que le gouvernement De Croo ait eu recours à l’article 167 est vu comme une manœuvre presque autoritaire. Cet article spécifie que “le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des Communautés et des Régions de régler la coopération internationale”. Il confie au pouvoir exécutif fédéral la compétence de diriger les relations internationales et lui permet de ne plus s’embarrasser des questions légales qui découlent du traité de transfèrement.

Michael Freilich, par exemple, s’interroge sur l’urgence qui a convaincu le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne à enjamber les obstacles juridiques. “Selon Vincent Van Quickenborne, la vie de Vandecasteele était en jeu, car l’Iran venait d’exécuter deux citoyens de l’Union européenne”, a tweeté le député fédéral N-VA. “Cependant, il s’agissait d’hommes ayant la double nationalité irano-européenne. Ils n’auraient jamais osé exécuter un citoyen de l’UE (et aucune peine de mort n’avait encore été prononcée).”

La décision prise par le gouvernement fédéral d’échanger Olivier Vandecasteele contre le diplomate Assadolah Assadi accusé d’intentions terroristes est également mal passée auprès de l’opposition iranienne. Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés à Bruxelles. Sur leurs calicots, on pouvait lire des messages affirmant que signer l’accord avec le régime des mollahs revenait à “plier devant le fascisme religieux et un régime de terreur et de massacre”.

Interrogé sur l’émission Il faut qu’on parle de LN24 sur le cas Assadi, le député fédéral Denis Ducarme (MR) a déclaré qu’il faudrait penser aux dispositions légales pour que le terroriste iranien “soit interdit d’accès au territoire européen” ou “qu’il figure sur la liste de ceux qui seraient interdits d’accès au territoire belge”.

Pour une question d’agenda, l’opposition n’aura pas la possibilité d’interroger le gouvernement au Parlement. Actuellement, la plupart des membres de la commission Relations extérieures, dont la présidente de la commission, sont à l’étranger. L’opposition devra se contenter des questions d’actualité en début de séance plénière jeudi.