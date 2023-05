Libération d'Olivier Vandecasteele: ces indices qui donnent à penser que le Palais a pu jouer un rôle dans la libération de l'humanitaire belge

”Cette rencontre ne se fait pas dans le cas d’une procédure particulière”, nous répond le service de presse du Palais, précisant néanmoins que cette rencontre revêt un caractère exceptionnel au vu des circonstances. Ce n’est pas toutes les semaines que la Belgique négocie la libération d’un otage. “Il est normal que le Roi rencontre M. Vandecasteele. Durant sa captivité, il s’est enquis à plusieurs reprises de son état lors de ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre.”

Diplomatie royale

Vincent Dujardin rappelle que plusieurs Belges doivent leur liberté aux rois des Belges. “Grâce à la qualité de son réseau et de ses contacts avec des dirigeants étrangers et notamment des monarchies étrangères, le souverain peut parfois avoir un impact dans les négociations”, analyse le professeur de l’UCLouvain spécialisé dans l’histoire de la monarchie belge. “Pour Olivier Vandecasteele, il n’y a pas eu de communication publique mais certains indices donnent à penser que le Palais a pu jouer un rôle dans sa libération.”

Le monarque belge a eu un entretien téléphonique samedi avec le sultan d’Oman et le Premier ministre d’Oman. Dans un tweet, la qualité des relations bilatérales entre les deux pays a alors été rappelée. En février 2022, le roi Philippe s’est rendu dans ce pays du Golfe pour une mission consacrée à un projet belge d’hydrogène vert. Sa Majesté a sans doute également revu le sultan Haïtham ben Tariq lors du couronnement du roi Charles III à Londres. Par ailleurs, une source gouvernementale a précisé, en évoquant le roi, que tout ce qui pouvait aider était bon à prendre.

”Ce faisceau d’indices me conduit à dire qu’il est probable que le palais ait joué un rôle dans la libération de l’otage. Je ne serais pas étonné si un jour on apprend que le Palais avait joué un rôle”, poursuit l’historien.

Médiation à Oman

À ce stade, difficile de dire quel rôle a joué le Palais exactement. “Par le passé, le Palais a déjà aidé à la libération de Belges. Ce n’était pas forcément des otages et cela n’a pas forcément été rendu public. Si le roi estime que la cause est juste et si le gouvernement fédéral le demande, le roi pourra intervenir. Ces interventions se justifient davantage dans certains pays que d’autres. En Europe, par exemple, cela ne se justifiera pas au vu de l’appareil judiciaire.”

Le roi reçoit généralement en audience ceux qui participent du rayonnement de la Belgique. Il reçoit également les victimes, les personnes qui souffrent. “Le roi Albert avait ainsi reçu les parents des enfants des victimes de Marc Dutroux lors d’une table ronde au Palais. Il arrive également que le roi se déplace sur le terrain, comme lorsqu’il s’est rendu auprès des victimes des inondations en Wallonie.”

Le cas historique d’intervention royale le plus emblématique est sans doute celui de Ronald Van Der Bogaert, condamné en juillet 1985 à dix ans de prison dans les geôles du Congo de Mobutu. Ce militant PS flamand, qui collaborait avec l’opposition zaïroise depuis la Belgique, avait été arrêté dès son arrivée à Kinshasa. “Le militant avait en sa possession du matériel de propagande destiné à l’opposition locale”, retrace Vincent Dujardin. Suite à l’intervention du roi Baudouin, Mobutu lui avait accordé grâce le 26 janvier 1986. Le choix de dirigeant congolais avait été fait “en raison des liens tissés de longue date avec le roi”, avait expliqué Mobutu.

Ces différentes affaires dans lesquelles sont intervenues les figures monarchiques n’ont toutefois pas bénéficié de la même couverture médiatique et politique que la négociation pour la libération d’Olivier Vandecasteele. “La libération de Ronald Van Der Bogaert a été traitée dans les journaux”, mais c’était sans commune mesure avec le cas de l’humanitaire tournaisien. “Ici, on a eu des pétitions, des manifestations, des banderoles sur les bâtiments publics…”