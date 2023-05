Et de poursuivre. “Il va devoir faire de la kiné car il a une hernie et une inflammation. D’après les médecins, cela devrait être réglé d’ici deux à trois mois. D’un point de vue psychologique, ça va être le plus difficile. Mais il est également suivi, il y avait déjà une psychologue dans l’avion du retour, c’est elle qui est en charge de l’équipe d’accompagnement psychologique de la Défense. Elle l’a au téléphone une à deux fois par jour. Il sera donc vraiment accompagné de près et nous espérons que le cauchemar sera le plus vite possible derrière nous”.

À lire aussi

La sœur d’Olivier évoque également le moment où elle a appris que son frère allait enfin être libéré, mettant fin à un cauchemar long de plus d’un an. “Le rêve de le reprendre dans nos bras un jour s’est soudain réalisé. Ça et simplement profiter de cette chaleur, de le regarder et le voir quand même en bonne santé, en bon état. Bien sûr que pour lui, c’était trois fois, dix fois plus dur que pour nous, car c’est lui qui a vécu cette détention dans ces circonstances inhumaines.”. Nathalie dévoile quelques détails des conditions vécues par l’homme de 42 ans. “Chaque détenu ne reçoit que trois couvertures pour dormir, et pas de matelas”.

Avant de remercier, en larmes, les citoyens belges pour le soutien affiché durant ces nombreux mois. “Nous souhaitons de tout cœur vous remercier tous, merci pour votre humanité, pour la mobilisation et votre réaction à la sensibilisation que nous demandions car c’est grâce à vous tous qu’Olivier nous est revenu. Il vous est très reconnaissant, et nous aussi”.