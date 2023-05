Nouveau calendrier des rythmes scolaires : la Flandre toujours pas prête à suivre l’enseignement francophone

À lire aussi

L'année prochaine, les vacances de carnaval auront par exemple lieu entre le 26 février et le 8 mars pour les francophones et du 12 février au 18 février pour les néerlandophones.

Le décalage sera également complet à Pâques puisque les francophones seront en vacances du 29 avril au 10 mai tandis que les petits néerlandophones le seront du 01 au 14 avril.

À lire aussi

Interrogé à plusieurs reprise sur la possibilité de faire coïncider les deux calendrier, le ministre flamand de l'Education Ben Weyts (NVA) avait fait savoir qu'une réflexion autour des rythmes scolaires de la communauté néerlandophone n'était pas exclu. Il nous revient aujourd'hui que les calendriers ne seront finalement pas synchronisés. "Le débat a eu lieu. Plusieurs organes consultatifs ont discuté de la question et aucun avis vraiment positif n'en est sorti. Ce n'est donc pas à l'ordre du jour", affirme le porte-parole du ministre.

"Il s'agit d'une réforme majeure aux conséquences profondes : toute la société s'est adaptée au calendrier actuel. Une telle réforme pourrait avoir des conséquences imprévues et il y a beaucoup d'autres défis à relever pour notre enseignement pour le moment. Nous ne voulons pas non plus d'une réforme qui pourrait conduire à moins de journées d'enseignement, comme c'est actuellement le cas en Belgique francophone." précise-t-il.

“Il existe un vrai mouvement dans la plupart des partis néerlandophones. La réflexion vit chez certains membres de l’Open Vld avec Jean-Jacques De Gucht mais aussi chez Groen et Vooruit. D’ailleurs, ce que nous voulons ce n’est pas que les francophones reviennent en arrière mais bien que les autres communautés avancent et se calquent sur le calendrier francophone”, observe une représentante de l’UPIN, association qui rassemble des associations de parents et des parents d’écoles dont tout ou partie de l’enseignement est dispensé en immersion en néerlandais.

Du côté de la communauté germanophone, on indique "se pencher sur la question de l'adaptation du rythme de l'année scolaire dans le cadre de la "vision globale de l'éducation" "Une telle adaptation a des conséquences importantes pour presque tous les domaines de la vie en Communauté germanophone : tourisme, garde d'enfants, etc.", rappelle Lydia Klinkenberg, ministre germanophone de l'Enseignement.

"Je regrette bien sûr que le changement en Communauté française entraîne des difficultés pour de nombreuses familles. Mais je considère qu'une adaptation précipitée du rythme scolaire en Communauté germanophone n'est pas la bonne solution. Si les acteurs de la Communauté germanophone devaient également arriver à la conclusion qu'une adaptation du rythme scolaire est judicieuse pour le bien des élèves, le changement du rythme scolaire ne serait mis en œuvre dans le cadre de la vision globale, en tant que partie d'une réforme fondamentale du système éducatif, qu'après une phase de concertation et de planification", précise-t-elle.