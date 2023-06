Dépenses publicitaires des partis sur les réseaux sociaux: "On risque d’avoir une montée des extrêmes si on ne régule pas"

Les partis qui mènent la danse au niveau des publicités ciblées sont la N-VA et le Vlaams Belang, dont les dépenses combinées représentent à eux deux 55 % des dépenses des partis belges. Avec 331 000 euros pour les nationalistes et 212 000 euros pour les extrémistes, les deux formations ont dépensé 642 300 euros sur les trois derniers mois.

À l’inverse, avec un total de 108 190 euros, les 6 partis francophones belges ne pèsent que 9,3 % des dépenses publicitaires réalisées sur Meta au cours des 3 derniers mois. Le parti unitaire d’extrême-gauche PTB/PVDA, qui joue sur les deux côtés de la frontière linguistique, a investi 132 750 euros au cours des 90 derniers jours, ce qui représente 11,43 % de l’ensemble des dépenses.

Xavier Degraux. ©Crédit : Leslie Artamonow

”Les partis situés aux extrêmes de l’échiquier politique, qui plus est lorsqu’ils sont dans l’opposition, sont clairement les plus dépensiers. Et ce n’est pas nouveau”, analyse Xavier Degraux. “Depuis avril 2019, sur les quelque 16,2 millions d’euros dépensés par l’ensemble des partis politiques belges sur Meta, 12,18 millions d’euros l’ont été par le trio N-VA, Vlaams Belang, PVDA/PTB. Soit 75,17 % de la manne totale. Traduction libre : ils ont entraîné les autres partis, flamands d’abord, francophones ensuite, dans leurs sillages dépensiers…”

Pour le consultant et formateur en réseaux sociaux, on touche ici à un enjeu démocratique fondamental. “Est-ce qu’on laisse les partis dépenser des sommes dans les publicités en ligne sans limite ? Pour le moment, les dépenses sont limitées uniquement durant les quatre mois qui précèdent les élections. Avant cela, les partis peuvent “acheter une visibilité” en ciblant extrêmement fort l’audience qu’ils vont essayer d’attirer ou de fidéliser. On a vu ce que ça a pu donner dans d’autres pays. Des situations extrêmes comme le Brexit, l’accession de Trump à la présidence des États-Unis.”

La communication militante et politique sur les réseaux sociaux n’est pas le seul facteur expliquant l’arrivée des extrêmes à de hauts niveaux de pouvoir, mais elle a joué un rôle dans l’engrenage des événements. “Des campagnes extrêmement ciblées sont capables d’influencer des élections.”

Il existe actuellement une discussion pour limiter les dépenses des partis sur les réseaux. Mais cette régulation et la façon de la mettre en œuvre ne font pas consensus. “C’est un choix politique. On risque d’avoir une montée des extrêmes si on ne régule pas les dépenses publicitaires des partis sur les réseaux sociaux. Ces campagnes enferment les utilisateurs dans des bulles de filtre, des bulles où l’algorithme va sélectionner les pensées qui les arrangent.”

Xavier Degraux ne souhaite toutefois pas noircir complètement le tableau. “En 2022, l’ensemble des partis ont dépensé 4,64 millions d’euros. Sur base des premiers chiffres, il semblerait qu’en 2023, on se dirigerait vers un recul de quelque 7 % du montant global dépensé sur Facebook et Instagram.”