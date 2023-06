Douze chanteurs en concurrence pour la première place du concours Reine Elisabeth

D'autres compétences de la part des chanteurs seront alors nécessaires, comme le fait de jouer avec le chef d'orchestre Alain Altinoglu et un volume de voix suffisant. L'expression et la manière dont l'histoire de la musique est amenée au public constituent également des critères importants lors du jugement.

Avec l'élimination de la soprano Margaux de Valensart et de la mezzo-soprano Linsey Coppens lors des demi-finales, plus aucun Belge ne figure dans la compétition.

La contralto américaine Jasmin White ouvrira le bal jeudi. Sa voix unique et son répertoire original ont fait d'elle la favorite du public. En demi-finale, elle avait interprété avec verve une berceuse espagnole et un "negro spiritual". La Française Floriane Hasler, le Coréen Inho Jeong et la germano-canadienne Anna-Sophie Neher interpréteront leurs pièces le même jour.

Vendredi, les interprétations du Coréen Daniel Gwon, du Portugais Silvia Sequeira, de la Coréenne Taehan Kim et de la Française Juliette Mey se succèderont.

Enfin, samedi, l'Australienne Fleuranne Brockway, la Néerlandaise Maria Warenberg, la Russe-Allemande Julia Muzychenko et la Canadienne Carole-Anne Roussel clôtureront le concours.

Le nom du lauréat et successeur de Samuel Hasselhorn, premier prix du concours de chant en 2018, sera peut-être communiqué seulement peu après minuit.