Les vendeurs de poissons rouges sont inquiets: "Payer 17 euros pour obtenir un permis en Wallonie? Les gens préfèrent aller voir ailleurs"

Si cette mesure qui a pour objectif d'évider la récidive en cas de maltraitance a été saluée par le monde de la protection animale, elle ne fait pas les affaires des commerçants d'animaux de compagnie et plus particulièrement des boutiques d'aquariophilie qui ont vu leurs revenus s'amoindrir.

"Selon la commune, le permis peut coûter de 0 à 17 euros. Pour une personne qui veut simplement acheter un poisson, ça fait un peu cher donc les gens préfèrent aller ailleurs. Pour des chiens ou des chats, qui coûtent plus cher de base, l'effet est moins dissuasif", estime le gérant d'Exotic 2000, un magasin d'aquariums et de poissons exotiques situé à Beyne-Heusay. Le propriétaire estime avoir perdu 15% de son chiffre d'affaires par rapport à l'an passé.

"Il suffit d'aller en France, aux Pays-Bas, en Allemagne ou simplement à Bruxelles pour pouvoir acheter des poissons sans restrictions ni démarche administrative. La Belgique est un pays minuscule et ce genre de réglementation est vraiment ridicule", peste-t-il. Et de préciser : "Cette loi est bénéfique pour les chiens et les chats mais pour notre secteur d'activité, elle est ridicule. Les poissons ne sont pas traçables. En cas d'abandon ou de maltraitance, on ne pourra jamais retrouver les propriétaires."

Selon le député Mauro Lenzini, en région namuroise, un gérant a perdu 90 % de son chiffre d'affaires en l'espace de trois mois. "Son cas n'est malheureusement pas une exception, les magasins du même genre ferment leurs portes l'un après l'autre.", déplore-t-il dans une question adressée à la ministre du Bien-Etre Animal Céline Tellier.