Nathalie, la sœur d'Olivier Vandecasteele, témoigne sur LN24 ce jeudi : à suivre en direct

Olivier Vandecasteele a fait savoir ce jeudi, via une communication écrite à destination de la population belge, qu'il reprenait "petit à petit contact avec une autre réalité". Ce Belge, qui est resté emprisonné en Iran pendant 455 jours, a également indiqué que "l'ampleur de votre soutien m'émeut profondément. Je suis ébahi par toutes vos actions et attentions - petites et grandes".