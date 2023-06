Nicolas Martin, bourgmestre de Mons, craint la réforme fiscale : "Il ne faut pas de hold-up sur les finances communales"

Aujourd'hui il s'agit de Nicolas Martin, le bourgmestre (PS) de Mons, venu évoquer notamment le fameux Doudou. Un engouement qui ne dépérit pas. "Chaque année, nous sommes plus nombreux. Il y a énormément de touristes et de visiteurs qui viennent se prendre au jeu. Ils découvrent cette tradition montoise ainsi que l'atmosphère si particulière et veulent revenir chaque année."