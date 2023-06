Ce jeudi, via un communiqué, le Belge a tenu à s’exprimer pour la première fois. Voici ses mots.

”Cela fait 5 jours que je suis de retour en Belgique. Je vais bien.

Après 15 mois de détention arbitraire, je reprends petit à petit contact avec une autre réalité : celle d’une belle semaine dans notre tendre Belgique démocratique. Le décalage est immense. Je suis suivi par une équipe médicale professionnelle que je remercie beaucoup. N’ayant eu aucun accès direct aux informations extérieures pendant toute la durée de ma détention à l’isolement complet (soit 13 mois consécutifs), j’étais à mille lieues d’imaginer l’ampleur de la mobilisation citoyenne – que vous toutes et tous avez porté.e.s jour après jour – au travers du pays et par-delà les frontières.

L’ampleur de votre soutien m’émeut profondément. Je suis ébahi par toutes vos actions et attentions – petites et grandes. Au travers des pétitions, tribunes, manifestations, bannières, dessins, cartes et lettres, je découvre tous ces mots d’amis, de collègues, d’écoliers, d’académiques, d’artistes, de sportifs, de membres de la société civile, et plus largement de tous ces compatriotes belges et européens qui se sont mobilisés pour me rendre la liberté… Liberté chérie. Votre soutien, combiné aux nombreux efforts du gouvernement et de leurs équipes, ont fait la différence.

Il a également permis à ma famille et à mes proches de faire front durant cette tempête. Je ne les remercierai jamais assez d’avoir tenu bon durant 15 longs mois. J’ai très envie de reprendre contact avec vous tous, mais cela sera progressif. Qui va piano, va sano comme on dit. Enfin, je voulais vous remercier pour la bienveillance qui nous entoure depuis mon retour, ma famille et moi. Il y a beaucoup d’amour, ce qui nous permet de renouer discrètement et tranquillement.”

Continuons le combat pour la libération des autres otages innocents à travers le monde et apportons un soutien actif à des projets qui portent des valeurs d’humanité, de solidarité et d’espoir. Ce monde, qui est souvent terriblement cynique, en a grandement besoin.

Je vous aime et je vous remercie profondément. Olivier Vandecasteele.”