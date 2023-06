"Soudain, nous avons vu 17.000 euros apparaître sur notre compte" : la belle surprise de ce couple qui devait payer une énorme facture

Une somme qu'ils n'ont pas sous la main et qu'ils devraient rembourser sur plusieurs années. Une dette qui arrive à un mauvais moment. "Cette facture monstrueuse va nous marquer pendant des années. D'autant plus que nous attendons la naissance de notre deuxième enfant en novembre", explique le couple à HLN.

Mais pour Yannick et Tatiana, la chance va tourner. Quelques heures après le reportage de VTM Nieuws, le couple est contacté par un inconnu sur Facebook. L'homme propose de payer la facture de 17.000 euros à leur place. "Nous sommes complètement tombés des nues. L'homme pensait que notre famille méritait une seconde chance. Il a demandé notre numéro de compte et, quelques minutes plus tard, nous avons reçu la confirmation que le montant total était sur notre compte. L'homme n'a rien demandé en échange de l'argent."

"Maintenant, vous pouvez à nouveau dormir sur vos deux oreilles", a écrit le généreux donateur anonyme.

La seule condition pour recevoir cet argent était que le donateur demeure anonyme. Il a également conseillé au couple de contester la faramineuse facture énergétique qu'ils sont censés payer. "Et c'est ce que nous allons faire. Nous avons également reçu des messages d'autres personnes qui avaient reçu des factures similaires et faramineuses par la poste. Il est clair que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela n'arrive pas à d'autres familles. C'est aussi ce qu'espère la personne qui a payé notre facture".