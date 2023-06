Gilets pare-balles, gyrophares ou uniformes : les vols de matériel des policiers et militaires n’ont jamais été aussi élevés

Le phénomène interpelle et les vols de vêtements et uniformes sont en hausse constante, passant de 96 en 2020 à 106 en 2021, et 64 lors du premier semestre de l’année dernière, selon des chiffres communiqués par la ministre Annelies Verlinden en commission de l’intérieur. “Les uniformes, gyrophares ou autres équipements de police sont régulièrement retrouvés lors d’enquêtes sur la drogue et le terrorisme”, a-t-elle précisé.

"La disparition d’uniformes ou d’équipements, appartenant à la police, l'armée ou aux secouristes n’est certainement pas innocente”, souligne le député à la base de l’interpellation, qui souhaite que la ministre Verlinden prenne des mesures pour éviter de tels vols à l’avenir avec notamment une meilleure sécurisation des commissariats et casernes.

141 plaintes pour des faux policiers lors des neuf premiers mois de 2022

Ce phénomène est notamment lié à celui des escrocs qui se font passer pour des faux policiers. Selon les derniers chiffres de la police fédérale, 141 faits ont été enregistrés lors des neuf premiers mois de 2022, contre 128 sur l’ensemble de l’année 2021 et 176 en 2020.

Concrètement, le voleur fait croire au résident qu’un cambriolage a eu lieu dans son habitation. Il lui propose de vérifier ensemble qu’aucun objet de valeur n’a disparu. Le faux policier va alors distraire l’occupant en l’emmenant dans une partie éloignée de la maison, pendant que son collègue s’immisce dans le domicile pour y voler des biens de valeur.

Un autre phénomène en vogue est celui des faux policiers qui arrêtent les automobilistes sur le bord de la route et les font immédiatement payer pour excès de vitesse ou pour avoir utilisé leur téléphone au volant. Dans les deux cas, les personnes âgées sont le plus souvent ciblées.

Comment reconnaître un faux policier ?

De son côté, la police fédérale met en garde la population concernant ce phénomène de faux policiers qui se rendent aux domiciles. “Un vrai policier qui se rend à votre domicile est toujours porteur d’une carte de légitimation. Le citoyen est en droit de demander au policier qu’il lui présente cette carte”, peut-on lire sur le site de la police fédérale.