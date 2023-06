Mais avant d’aborder ce sujet, Martin Buxant se penche sur l’actualité judiciaire flamande avec l’affaire Sanda Dia dont le jugement n’a donné lieu à aucune peine de prison. “C’est toujours difficile de juger les décisions de la justice. Mais je comprends qu’il y ait un sentiment d’injustice dans la société”, pour Kristof Calvo. Le sujet est d’ailleurs arrivé jusqu’au Parlement, où le PTB a dénoncé “une justice de classe”. “Je pense que c’est un sujet qui mérite un dialogue et de la réflexion mais avec la dignité de la famille de Sanda Dia et pas avec des actes ou des paroles politiques trop forts”, ajoute le député.

Il y a quelques jours, l’écologiste flamand a annoncé arrêter sa carrière de député fédéral. Kristof Calvo veut du changement et estime être déjà là depuis un petit temps. “Chez les verts, on a toujours des timings et des procédures un peu particuliers. Aujourd’hui, on doit prendre la décision si on prolonge ou pas. Après une longue réflexion, j’ai décidé de ne pas prolonger mon mandat”, explique-t-il. En effet, il souhaiterait se recentrer sur la ville de Malines. “C’est un vrai projet. On a fait une métamorphose avec beaucoup de partis politiques en listes communes avec des libéraux et des indépendants”, ajoute Kristof Calvo. Mais l’écologiste précise qu’il ne quitte pas le monde politique national pour autant. “J’ai encore des idées et de l’énergie. Mais je veux un peu plus de liberté”, déclare-t-il.

Pour Kristof Calvo, le projet Vivaldi est un échec. “Le gouvernement Vivaldi, je pense que c’est une réussite. […] Mais pour moi, la Vivaldi ce n’était pas qu’un gouvernement, c’était un projet. C’était la réponse collective face à l’extrême droite”, explique le député. Mais sur ce point, le projet a échoué selon lui.

Sur la pause environnementale proposée par Alexander De Croo, le vert regrette “la concurrence mise en place entre l’économie et la nature”. “C’est old school.”

Sur les prochaines élections, Kristof Calvo espère que les présidents de partis seront “plus modestes”. Il déplore l’utilisation de la Vivaldi par certains en faveur de leur ambition personnelle.

