L’affaire Sanda Dia enflamme la politique: Sammy Mahdi vole au secours du Youtubeur Acid et dénonce un “deux poids deux mesures”

”Je ne peux pas m’empêcher de me demander comment il se fait qu’une chasse aux sorcières soit organisée à l’encontre d’Acid, alors que ce dernier ne fait rien d’autre que ce que fait le journalisme chaque jour. Souvent, vous avez déjà les noms, les photos et même l’horoscope de quelqu’un qui n’a même pas encore été reconnu coupable, alors que dans ce cas, la culpabilité a été prouvée”.

Le leader chrétien-démocrate touche ici à un débat très sensible qui entoure l’affaire Sanda Dia. Le 5 décembre 2018, cet étudiant de 20 ans d’origine est mort lors d’une épreuve de baptême. Les organisateurs de ce baptême, 18 membres du cercle estudiantin Reuzegom de la KU Leuven, ont été reconnus coupables d’homicide involontaire, de traitement dégradant et d’infractions à la législation sur le bien-être animal. Fin mai, le tribunal a décidé de leur infliger 200 à 300 heures de travaux d’intérêt général et 400 euros de dommages et intérêts.

Une partie de l’opinion publique flamande a été scandalisée par ces condamnations qu’elle juge bien trop légères. Plusieurs manifestations ont dénoncé ce qui est vu comme une justice de classe favorisant les étudiants issus de familles privilégiées. Le président du PTB, Raoul Hedebouw, s’en est également pris à cette “justice de classe” jeudi au parlement fédéral. Le vidéaste Acid a voulu aller plus loin. Dans une vidéo, le Youtubeur a dévoilé les noms et les photos de ces membres. “Aujourd’hui, voici une vidéo spéciale : nous allons dénoncer des gens”, a annoncé Nathan Vandergunst.

Après avoir accumulé plusieurs centaines de milliers de vues, la vidéo a été supprimée de YouTube au motif qu’elle ne respectait pas les conditions d’utilisation. “L’intimidation et le cyberharcèlement n’ont pas leur place sur YouTube”, a déclaré le porte-parole de Google Belgique, Michiel Sallaets, au Laatste Nieuws.

Les avocats des Reuzegomers ont déclaré que les actes du Youtubeur étaient punissables par la loi. Les révélations d’Acid ont, en effet, eu des conséquences directes. Un des meilleurs restaurants d’Anvers a été submergé de mauvaises critiques et de fausses réservations parce que le fils des propriétaires était membre de Reuzegom.

Dans ce contexte, les déclarations de Sammy Mahdi ont été perçues comme malvenues par une partie de la classe politique flamande. Mais le président persiste. Selon lui, les médias se permettent régulièrement de lâcher des informations privées du même acabit, au mépris parfois de la déontologie journalistique.

”Ce que je fais”, a déclaré Sammy Mahdi sur Radio 1, “c’est ouvrir le débat sur les sanctions applicables. Je ne veux pas revenir en arrière, car il faut respecter la décision d’un juge. Mais ce n’est pas en censurant Acid que l’on fera disparaître le sens de la justice de classe. C’est aux hommes politiques qu’il appartient de mener le débat public sur la question de savoir quelle est la bonne sanction à quel moment.”