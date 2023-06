Permis à points en Belgique : le projet est “mort et enterré”

Selon nos sources, le projet, qui doit pourtant encore être discuté au kern ce vendredi matin, est “mort et enterré.” Le ministre Pierre-Yves Dermagne n’a d’ailleurs guère laissé planer de doutes sur la question, ce vendredi matin. Sur les ondes de Bel-Rtl, il a indiqué ne pas être “du tout convaincu de la pertinence du permis à points, notamment de son caractère trop automatique.” Un permis à points à la française aurait notamment comme conséquence de faire circuler des milliers d’automobilistes supplémentaires – on en compterait déjà 100.000 en Belgique – sur nos routes. “Le permis à points n’est pas la solution, indique le ministre. Il faut lutter de manière plus dure contre la délinquance routière. Et la Belgique n’est pas une bonne élève en la matière. Mais retirer son permis a quelqu’un qui fait 4 petites infractions, ça ne va pas. Certes il faut sanctionner mais pas par un retrait automatique.”

Au sein de la Vivaldi, deux des sept partis y seraient opposés : le PS et le MR. “On ne veut pas du permis à points, commente le cabinet de Dermagne. Non pas par indulgence envers les chauffards de la route qu’il faut punir mais parce qu’on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier.”

En clair : un permis à points reviendrait à juger de la même façon un automobiliste qui fait prendre volontairement des risques aux autres usagers de la route, et un autre qui commet une infraction par inadvertance. Un exemple ? Un automobiliste qui brûle volontairement un Stop aurait la même pénalité qu’une personne qui ralentit au stop mais le “glisse” et redémarre avant l’arrêt complet s’il n’y a pas d’autres usagers sur la route. “Pour des fautes parfois pas très graves, on confisquerait le permis d’un automobiliste, nous dit-on au cabinet Dermagne. Sans faire de distinction entre une personne qui utilise son véhicule pour travailler comme une infirmière à domicile et une autre qui peut s’en passer. Pour certains, être privé de permis, c’est aussi une sorte de mort sociale. On pense notamment aux personnes qui vivent dans des régions reculées. Le PS ne peut accepter cela.”

PS et MR ne valideront donc pas le texte de Gilkinet. Un blocage “définitif”, nous indique-t-on. L