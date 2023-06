Stage +, le “Tinder de l’alternance” est encore désert : les premiers stages devraient arriver en août

Cette plateforme, “attendue depuis plusieurs années”, a été officiellement lancée jeudi. Fruit d’une collaboration entre l’Office francophone de la formation en alternance (OFFA), les ministres régionaux wallons et bruxellois de l’Emploi et de la Formation, Christie Morreale (PS) et Bernard Clerfayt (DéFI), ainsi que la ministre de l’Enseignement, Caroline Désir (PS), cette initiative a naturellement bénéficié d’une communication ministérielle pour se faire connaître du grand public.

Cela étant, l’outil “pour faire matcher stagiaires et entreprises” est encore loin d’être opérant. Puisque pour l’être, il faut que stagiaires et entreprises s’y inscrivent. Vendredi, les onglets permettant de rechercher un stage en alternance étaient encore complètement vides. Celui qui fait une recherche verra le message suivant affiché: "Votre recherche n'a retourné aucun résultat".

Stage+, le Tinder de l'alternance, est encore désert. ©DR

”Il n’y a encore rien dessus parce que nous sommes occupés d’informer les opérateurs”, précise Alain Goreux, directeur général de l’OFFA. “Comme nous sommes à la fin de l’année scolaire, il ne devrait pas y avoir de stages sur la plateforme aujourd’hui, ni demain. On s’attend davantage à ce que des stages soient publiés sur la plateforme vers la fin du mois d’août et le début du mois de septembre. C’est davantage vers cette période de l’année que les entreprises se mettent à rechercher des stagiaires et que les jeunes en alternance recherchent des stages.”

À lire aussi

L’alternance, c’est la possibilité d’apprendre un métier dès 15 ans, en Wallonie et à Bruxelles, auprès d’un opérateur de formation (1 à 2 jours/semaine) et en entreprise (3 à 4 jours/semaine), communiquent jeudi les trois gouvernements qui ont financé à hauteur de 325 000 euros la plateforme Stage +. Cette méthode d’apprentissage alternative est en plein développement en Wallonie et à Bruxelles.

”On répond à un vrai besoin qui est également identifié en Flandre”, assure Alain Goreux. “Chaque année, des jeunes ne trouvent pas de stage et des entreprises ne trouvent pas de stagiaires.”

Reste à voir maintenant si les concernés s’y intéresseront.