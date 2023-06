Theo Francken juge sévèrement la frilosité militaire de la Vivaldi : “La crédibilité de notre pays est en péril”

”On ne se focalise plus uniquement sur la guerre en Ukraine. Les regards se tournent vers l’instabilité au sud de l’Europe, avec la présence du groupe Wagner au Burkina Faso, au Mali et en Libye. Il faut aussi se prépare aux problèmes liés aux migrations venant du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et des pays plus au sud.”

Dans ce contexte de tension, la grande question qui fait débat porte sur le seuil minimal de financement du budget de l’Otan par les pays membres. En 2006, les ministres de la Défense des pays de l’OTAN s’étaient mis d’accord pour consacrer 2 % au moins de leur produit intérieur brut (PIB) à la défense afin que la disponibilité opérationnelle reste assurée à l’échelle de l’Alliance.

Dans la pratique, ça ne s’est que très peu fait. Mais la guerre en Ukraine, qui a rappelé que la guerre pouvait se déclarer sur le continent européen, a fait changer les mentalités. Depuis l’invasion russe en février 2022, de nombreux pays de l’Otan ont décidé d’augmenter la part de leur budget dédié à l’armée. Le gouvernement fédéral belge a conclu un accord l’autorisant à consacrer 2 % de son PIB à la Défense, mais pour l’horizon 2035.

Ce qui met Theo Francken hors de lui. “L’année prochaine, en 2024, quasi tous les pays membres de l’Otan atteindront ces 2 %. Tous les pays font une accélération sur cette question, sauf la Belgique. La Belgique est le plus mauvais élève de l’Otan. Tous les pays membres sont choqués par la position de la Belgique. La crédibilité de notre pays est en péril. Ça va être pénible pour le Premier ministre Alexander De Croo de défendre la position de la Belgique lors du sommet de l’Otan en juillet.”

Hypocrisie européenne

Cette frilosité budgétaire irrite d’autant plus le député N-VA que la Belgique profite économiquement de la présence de l’alliance transatlantique sur le territoire belge. “Le quartier général de l’Otan implanté dans le pays, c’est un revenu économique immense. Mais nous ne faisons rien. Les États-Unis, à l’inverse, sont les plus grands contributeurs. Mais pour combien de temps ? Actuellement, les États-Unis assument 75 % des dépenses, les pays non-membres de l’Union européenne donnent 5 % et les pays membres se chargent des 20 % restant. Mais pourquoi les 350 millions d’Américains devraient payer davantage que les 550 millions d’Européens ?”

Et d’enfoncer le clou : “On se moque des USA, de leur modèle social, de leurs problèmes de drogue et de pauvreté et se glorifiant d’avoir investi dans la sécurité sociale, que l’on peut qualifier de sécurité douce, mais les USA, de leur côté, ont continué d’investir dans la sécurité dure, dans la défense. Ils paient nos factures et tout ce qu’ils reçoivent en retour, c’est notre arrogance. C’est un peu hypocrite comme position.”