Un trajet à 240€ pour faire Charleroi-Bruxelles: un député bruxellois scandalisé par "les pratiques mafieuses" de certains taxis à l'aéroport carolo

Autant de passagers qui sont parfois estomaqués par les tarifs exigés par certains taxis. Et c'est le cas, entre autres, d'Emmanuel De Bock. Le chef de groupe Défi au parlement bruxellois revenait de l'étranger, il y a une dizaine de jours, pour se rendre directement sur les bancs de l'hémicycle. L'homme entend aujourd'hui dénoncer "les pratiques mafieuses" de certains taximens, dont on savait que certains refusaient déjà les courses vers Charleroi, jugées trop peu rentables. "Je n'avais pas le temps de prendre la navette vers Bruxelles-Midi, donc je me suis directement rendu vers la file de taxi, indique le Bruxellois. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai indiqué que je voulais me rendre au Parlement bruxellois. Après avoir hésité, le chauffeur m'a dit de monter. Et une fois à l'intérieur du taxi, il m'a dit que j'en aurais pour 240 euros !"

Un tarif particulièrement onéreux que l'on ne peut pas mettre sur le compte du prix des carburants. Un tel trajet, d'une soixantaine de kilomètres, n'entraînerait qu'une petite dizaine d'euros maximum en frais d'essence. "Je m'étais renseigné auparavant sur Internet et un tel trajet, habituellement, aurait dû me coûter un peu plus d'une centaine d'euros. 240 euros que j'aurais dû payer en cash, qui plus est, c'était plus cher que mon billet d'avion. Impsensable ! J'ai donc refusé la course et le taximan m'a demandé de descendre. J'ai alors observé une drôle de manigance. Mon "chauffeur" s'est rendu à l'arrière de la file des taxis et a "revendu" la course au dernier taxi de la file, moyennant compensation."

En clair, le dernier taxi a accepté de me conduire à Bruxelles pour 120 €, et a reversé 20 € au premier de la file pour pouvoir le by-passer. "Le système est bien rôdé. Je suis scandalisé par ces arnaques aux touristes d'un autre temps qui nuisent tant à l'image de la Wallonie qu'à celle de Bruxelles car c'est le nom de Bruxelles que porte l'aéroport. Quand ils atterrisent à l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport, les étrangers pensent être déjà à Bruxelles."

Emmanuel De Bock en a averti, ce mardi, les autorités régionales wallonnes. "Il est impensable de laisser les choses se faire ainsi. D'autant que tout se fait en cash, au black. Il est important que la Wallonie légifère en la matière et que l'aéroport de Charleroi fasse le ménage dans tout ceci."

La pratique ne serait toutefois l'apanage que de quelques taximen seulement. Lundi, nous avons tenté l'expérience. Et la course était directement facturée 120 €. "Les prix sont fixés avec l'aéroport", nous a-t-on répondu.