Georges Gilkinet s’en prend aux banque "arrogantes": "On les a aidées pendant la crise, et là, les taux ne bougent pas"

”C’est un débat essentiel”, commente George Gilkinet (Ecolo), vice-Premier ministre. “Il s’agit de justice fiscale. On a aidé les banques lorsqu’elles étaient en difficulté. Aujourd’hui, elles distribuent des dividendes et des bonus parfois très généreux. Elles peuvent obtenir auprès de la Banque centrale européenne des intérêts au-delà de 3 %. Mais le taux des carnets d’épargne des Belges ne bouge pas. C’est évidemment inacceptable. Il y a une forme d’arrogance du secteur bancaire à ne pas vouloir bouger.”

C’est la raison pour laquelle la question s’est invitée à la table du gouvernement fédéral. Pour le ministre Ecolo, il faut lier le taux minimal d’intérêt offert sur les comptes épargne des Belges au taux d’intérêt assuré aux banques par la Banque centrale européenne, en y retirant 2 %. “Ceci afin de leur laisser une marge, avec des exceptions s’ils peuvent justifier une situation particulière. Il ne faut pas non plus conduire les banques à se mettre en déséquilibre. On l’a vu avec le dossier Fortis Dexia. La Belgique a tout intérêt à avoir un secteur bancaire qui est stable.”

La Banque centrale européenne permet actuellement aux banques de faire des dépôts avec des taux d’intérêt qui dépassent les 3 %. De leur côté, les grandes banques belges accordent difficilement des intérêts au-dessus des 0,5 %. Pour Ecolo, ce taux devrait être relevé au-delà de 1 %, ce qui laisserait toujours les 2 % de marge aux banques vis-à-vis de la BCE.

Cette proposition semble toujours bloquer au niveau du secteur bancaire, ce qui irrite le ministre Gilkinet. “C’est un peu facile quand les choses vont mal d’appeler l’État au secours, mais quand elles vont un peu mieux, de pas rémunérer correctement les épargnants belges.”

Pour faire changer les choses, la Vivaldi et les parlementaires peuvent agir sur le plan législatif. Leur moyen d’action, c’est la loi. “Il y a déjà une loi qui fixe le taux minimum de rémunération des carnets d’épargne. Il suffit de modifier les chiffres qui sont dans cette loi. Ce n’est pas un scandale de le dire et nous ne faisons pas cette proposition au doigt mouillé, hein. La référence qu’on propose, c’est l’intérêt de la Banque centrale européenne moins 2 %. C’est mathématique.”

George Gilkinet espère que le gouvernement arrivera rapidement à un accord. “Ce n’est pas un conflit idéologique. C’est juste une question de bon sens et de respect des épargnants belges.”