Après sa réélection à la tête du Vooruit, Conner Rousseau annonce prendre une pause: "Je dois reprendre mon souffle"

”Ces quatre dernières années ont été des montagnes russes. J’ai été jeté dans le bain à 26 ans. Beaucoup de choses amusantes. Des expériences folles. J’ai travaillé dur” écrit-il. “Ces dernières semaines et ces derniers mois ont été extrêmement chargés. Préparation du Congrès. Cogestion fédérale. Tournée en Flandre, discours. Beaucoup de presse et d’interviews. Pour expliquer notre message et nos nouveaux projets” poursuit-il.

Toutefois, cette pause politique ne sonne pas le glas de la carrière de Conner Rousseau. Il s’agit davantage d’une prise de recul afin de revenir plus fort au cœur du parti comme il l’explique : “Pour défendre les autres, je dois moi-même être au mieux de ma forme. C’est pourquoi je vais ralentir un peu dans la période à venir. Je serai moins actif. Moins réactif. Tout régler par moi-même. Laisser les choses se mettre en place. Reprendre mon souffle. Pour ensuite faire campagne plus fort que jamais. Et me battre pour vous”.