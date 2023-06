Les détenus de la prison de Bruges nourris exclusivement de repas surgelés l'an dernier

La cuisine de la prison ayant été fermée pour rénovation en 2022, les détenus n'ont été nourris que de repas surgelés pendant un an. "Il s'agissait de repas de 500 grammes, peu variés et, surtout, insuffisants en fruits et légumes frais", précise la commission de surveillance. Les détenus ne recevaient par ailleurs que trois fruits toutes les deux semaines. "Lorsque la commission a tiré la sonnette d'alarme auprès de l'administration centrale à Bruxelles et du ministre fédéral de la Justice, elle n'a même pas reçu d'accusé de réception de l'une ou l'autre autorité."