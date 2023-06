Se dirige-t-on vers une première vague de chaleur, le météorologue Pascal Mormal nuance la situation. “Dans un premier temps on va parler de pic de chaleur. Par ce qu’il faut savoir que le terme 'vague de chaleur' répond à certains critères bien définis. Il faut au moins cinq jours d’affilée où il fait 25° ainsi que trois jours où la température dépasse les 30°. Selon les estimations on approche des 28-29° mais pas sûr qu’on atteigne les 30° requis pour le terme officiel 'vague de chaleur'.”

Selon les prévisions de l’IRM, la température devrait augmenter dès ce vendredi. “On s’approchera des 30° dès ce vendredi et ces températures relativement élevées pour la saison devraient se maintenir jusqu’à mardi. Après on reviendra autour des 24°, ce qui est encore au-dessus des normales de saison.”

Actuellement les températures sont assez différentes entre le littoral et le centre du pays. Le pic de chaleur prochain devrait uniformiser les températures sur l’ensemble du pays.

Pour ce qui est de l’été qui nous attend, Pascal Mormal estime avec précaution que l’on devrait avoir un bel été. “Il faut toujours être prudent par rapport aux tendances saisonnières. A priori, on est sur des bases d’un été plus chaud que la moyenne. Selon les modèles de prévision, on aurait 1° d’anomalie positive. Pour ce qui est des précipitations, c’est encore un peu flou.”