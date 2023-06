CEB, CE1D, CESS : Tout ce qu'il faut savoir sur les épreuves externes

Quand auront lieu les épreuves?

Les épreuves de passation du CEB auront lieu les lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juin. Les épreuves du CE1D (langues modernes, mathématiques, français et sciences) auront lieu entre le vendredi 23 juin et le jeudi 29 juin tandis que celles du CESS, (histoire et français) auront lieu le vendredi 23 juin et le lundi 26 juin.

Qui doit passer le CEB?

Cette épreuve externe commune qui porte sur la maîtrise du français, les mathématiques et l’éveil (sciences et histoire-géographie) concerne tous les élèves de sixième primaire et du premier degré différencié de l’enseignement secondaire ainsi que tous les élèves suivant un enseignement à domicile qui auront atteint 12 ans le 31 août 2023. Tout mineur âgé d’au moins 11 ans au 31 décembre 2023 peut également présenter l’épreuve.

Comment réussir son CEB?

Le CEB est attribué aux élèves qui obtiennent au moins 50% en français, en mathématiques et en éveil. En cas d’échec, les écoles peuvent tout de même décider d’accorder le CEB à un élève sur base de son dossier scolaire.

Que puis-je faire si mon enfant rate son certificat?

Si les parents ne sont pas d’accord avec l’avis défavorable rendu par le jury, ils ont la possibilité d’introduire un recours auprès des services de l’administration. Ce recours doit être motivé et introduit dans les dix jours suivant l’obtention des résultats. Si votre enfant n’obtient pas son CEB à l’issue de sa sixième primaire, deux options s’offrent à lui : recommencer son année ou aller en première différenciée.

Que se passe-t-il si mon enfant manque une ou plusieurs épreuves du CEB?

En cas d’absence justifiée, le jury d’école peut décider d’octroyer ou non le certificat.

Quel était le taux de réussite en 2022?

Il était de 85,42%

Les épreuves certificatives sont-elles obligatoires?

Oui. Le CE1D est obligatoire depuis 2013 pour tous les élèves de deuxième secondaire et le CESS, depuis 2015