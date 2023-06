Conner Rousseau, futur Premier ministre belge : voici les pour et les contre

Il a les voix de la jeunesse

Arrivé à la tête du sp.a à 26 ans, Conner Rousseau a su dépoussiérer le parti socialiste flamand qu’on disait voué à disparaître. Quatre ans plus tard, son parti renommé Vooruit (En avant) a gravi les sondages à toute vitesse, gonflant son terreau électoral de nouveaux adhérents séduits par le charisme de jeune cool que dégage son président. Vooruit moissonne les voix de la jeunesse et cela pourrait lui être bénéfique en 2024 s’il garde ce magnétisme auprès de la nouvelle génération de votants.

Vooruit sera inévitable

Le sp.a récoltait 8,9 % d’intentions de vote en Flandre en décembre 2019 lorsque Rousseau est arrivé à la tête de l’appareil socialiste flamand. 4 années sont passées et, aujourd’hui, le parti flirte avec les 17 % d’intentions de vote, soit le double de potentiels votants. Sa taille nouvelle fait de lui un partenaire indispensable pour toute coalition qui voudra tenir la route. Ce qui offre de sérieuses chances à son jeune leader d’être formateur – et ensuite chef – du futur gouvernement.

Fixe les thèmes du débat

Derrière son apparence d’influenceur lifestyle, Conner Rousseau cache une personnalité capable de poser les thèmes du débat médiatique. Coutumier des propos chocs, le socialiste parvient à cliver l’électorat sur des questions qui dépassent la simple fracture gauche-droite. On se souviendra de sa volonté d’interdire à certaines femmes le droit de procréer. Ou sa phrase sur Molenbeek, où il dit ne pas se sentir en Belgique. Progressivement, Roussau est devenu un personnage que l’on écoute.

Séduit gauche et droite

Dans une Flandre marquée très à droite, Vooruit ratisse les voix du centre jusqu’aux bords plus radicaux de la gauche sans rencontrer de concurrence. Cela fait de lui un partenaire idéal pour les partis de droite qui ne voient pas en lui un ennemi étant donné qu’il ne s’adresse pas à la même base électorale. Au fédéral, Conner Rousseau est perçu comme un collaborateur de qualité. On lui reconnaît la pertinence de ses choix ministériels pour avoir désigné Frank Vandenbroucke et Caroline Gennez. Et au parlement fédéral, son équipe menée par la jeune et brillante Melissa Depraetere peut, lorsqu’il le souhaite, faire la vie dure au Premier ministre Alexander De Croo.

À lire aussi

Il a les codes

Face à une jeunesse qui se désintéresse des médias de papa, Conner Rousseau a su très rapidement adopter un ton qui plaît. Sans forcer – du moins, en apparence -, le trentenaire utilise les réseaux sociaux comme quelqu’un qui en connaît les codes, comme un influenceur qui mélange politique, self-branding et divertissement, mais sans pour autant s’y perdre. Et visiblement, ça fonctionne.

Conner Rousseau réélu à la présidence de Vooruit avec 95,6% des voix ©BELGA

Il n’est pas bilingue

Conner Rousseau n’est toutefois pas construit que de qualités. Son plus grand défaut, c’est sa méconnaissance de la langue de Molière. S’il en maîtrise les rudiments, le Ouest-Flandrien ne s’exprime quasiment jamais en français, par peur de fauter. Si un jour, il devient Premier ministre, il lui faudra passer outre ce blocage, sans quoi les négociations risquent d’être longues et pénibles. Notons qu’il est possible d’être Premier ministre et mauvais bilingue, comme l’était Elio Di Rupo, mais cela complique la tâche.

Controversé

Si les propos disruptifs de Conner Rousseau plaisent à certains conservateurs qui y voient une caution progressiste, ces mêmes propos font peur à certains progressistes qui y voient une infiltration du conservatisme. Le socialiste est pour une limitation dans le temps des allocations de chômage, il défend le modèle migratoire danois… ce qui irrite les partenaires francophones du PS.

Inconnu des Wallons

La notoriété de King Connah (son pseudo sur Instagram) ne s’étend pas au-delà de la frontière linguistique. Le beau-gosse ne vient pas dans les médias francophones. Il évite les plateaux de télé qui ne sont pas en Flandre. À l’inverse des partis nationalistes flamands qui arrivent, par leurs actions, à être visibles au sud du pays, Vooruit ne fait pas de vagues en Wallonie afin de ne pas marcher sur les plates-bandes du PS. Les seules fois où on parle de Conner Rousseau ? Quand il tient des propos controversés.

Il ne reste pas longtemps

Voilà un trait de caractère un peu particulier dont se sont déjà étonnés quelques présidents de partis en cercle restreint. Conner Rousseau est un négociateur qui ne tient pas la durée. Il est déjà arrivé que le président coupe court à une réunion car… il devait aller à sa séance de sport. Sac de sport sur l’épaule, le jeune leader avait laissé ses pairs à leurs tractations car il devait prendre soin de son corps.

Arrogance

Conner Rousseau pourrait souffrir du syndrome d’Emmanuel Macron. Avec son physique, son langage corporel et ses rictus, le président de Vooruit pourrait, comme le président français, être taxé d’arrogant et de condescendant. Ces critiques portent sur sa personnalité et non sur son habilité à mettre en place un programme qualitatif. Néanmoins, dans une société de l’image, cet aspect n’est pas à négliger lorsqu’il s’agit d’aller compter les points de popularité.