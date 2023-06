Défi ne veut plus que l’enseignement en alternance soit “une filière de relégation”: “On en parle depuis 2016 mais rien ne bouge”

Pourtant, cette filière reste mal considérée et cette perception n’est pas sans fondement : elle compte un taux d’échec élevé (21 % en 2021) et produit trop peu de diplômés.

Sur les 11 300 élèves qui sortent chaque année de l’enseignement obligatoire sans diplôme, 80 % sont issus de l’enseignement qualifiant.

En outre, les employeurs ne se montrent pas toujours enthousiastes vis-à-vis de ces filières : ils sont 85 % à estimer devoir former ou reformer une partie importante de leurs nouvelles recrues sur des compétences qu’ils auraient dû acquérir en formation.

Partant de ces constats, des députés Défi ont rédigé une proposition de résolution visant à revaloriser l’enseignement qualifiant. Ils la défendront ce mardi en commission éducation du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

“L’enseignement en alternance ne doit plus être une filière de relégation. La réforme de l’enseignement qualifiant figure dans l’accord de gouvernement. On en parle depuis 2016 mais les choses n’ont pas vraiment avancé. Les moyens nécessaires pour améliorer le système n’ont pas vraiment été évalués et le gouvernement n’a pas avancé sur les programmes”, observe Michaël Vossaert, député Défi.

Défi demande dès lors au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’établir un “Pacte pour l’enseignement qualifiant et la formation” qui réunirait les ministres de l’enseignement, de la formation et de l’emploi.

Elle propose également, entre autres points, d’améliorer l’information sur les métiers et leurs débouchés et de généraliser la formation en alternance à tous les options de l’enseignement qualifiant.