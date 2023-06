L'équipe B-Fast envoyée dans le nord de l'Italie à cause des inondations est rentrée en Belgique : "Aujourd'hui on rend la pareille"

Quatorze personnes, cinq véhicules logistiques et deux unités de pompage composaient l'équipe B-Fast qui s'est rendue à Conselice, une commune dans le centre de l'Émilie-Romagne, pour y réaliser des opérations de pompage d'eau. "Il y avait des membres de la Protection civile, mais aussi une personne des Affaires étrangères, une personne de la santé publique pour le côté médical, une partie management composé de trois ou quatre personnes et l'autre partie de l'équipe était des opérateurs pour les pompes et qui tournaient en shift pour maintenir ces pompes en fonctionnement," explique à l'agence Belga le capitaine Simon Henrard, "sector leader" lors de la mission sur place.

Environ un million de mètres cubes d'eau ont été pompés par les Belges, soit l'équivalent de 400 piscines olympiques. "Nous étions en dehors de la ville, assez loin, mais il fallait pomper à cet endroit pour pouvoir évacuer l'eau des champs et de cette ville qui était toujours inondée," précise le Capitaine qui travaille à la Protection civile.

D'autres pays européens, comme la Slovaquie, la Slovénie et la France, ont accompagné les Belges pour répondre à l'appel à l'aide d'urgence du gouvernement italien.

Les secours belges devaient normalement quitter vendredi dernier l'Italie, mais les autorités compétentes ont demandé l'aide belge jusqu'à dimanche dernier, faisant d'eux les derniers secouristes européens à quitter le territoire italien.

"C'est une expérience très valorisante de pouvoir venir en aide à des collègues européens. Ils sont venus lorsque l'on a eu les inondations en 2021 et aujourd'hui on rend la pareille. C'est vraiment ce pourquoi on est à la Protection civile, pour pouvoir participer à ce type de mission,"