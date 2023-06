Météo: quelques nuages sur l'ouest et au sud-est, plein soleil sur le reste du pays

Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Mercredi, le temps sera d'abord assez ensoleillé malgré quelques champs nuageux d'altitude. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront et pourront conduire à quelques averses possiblement orageuses surtout sur le sud-est du pays. Les maxima se situeront entre 17°C à la Côte et 25°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-est et, à la mer, il deviendra assez fort de nord-nord-est.

Jeudi, le temps sera un peu plus chaud mais le risque de quelques averses sera toujours présent et plus marqué dans le sud-est du pays. A la mer, le mercure ne dépassera par les 17°C mais, dans l'intérieur, il pourrait atteindre 27°C. Vendredi, la journée s'annonce encore un peu plus chaude et ensoleillée, malgré quelques développements cumuliformes. Le temps devrait toutefois rester généralement sec. Samedi aussi, il fera très chaud avec des maxima jusqu'à localement 30°C dans l'intérieur du pays.