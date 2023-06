Rajae Maouane déplore les récents propos d'Alexander De Croo: cet important dossier "serait en pause sans les écologistes"

Sur le premier point : “Aujourd’hui, le climat est un enjeu structurant. Nous faisons de ceux qui veulent accélérer la réflexion autour de ces questions. Et sous l’impulsion des personnalités de la famille écologiste, la Belgique retrouve sa place dans les leaders mondiaux. Par exemple, nous sommes le 2e pays européen à adopter un indice de réparabilité”, détaille Rajae Maouane.

Concernant les violences contre les femmes, “une loi anti-féminicide sera votée dans quelques semaines et nous serons le premier pays européen à nous doter d’un tel arsenal juridique”, explique la coprésidente des Verts.

Interrogée sur le nucléaire, alors que les négociations de prolongations sont toujours en cours avec Engie, Rajae Maouane précise que l’objectif reste “la sortie complète du nucléaire en 2050”. Le chemin jusque-là se fera sans doute avec un mix intégrant de l’énergie atomique, mais il faut devenir à terme plus “indépendant énergétiquement”.

Elle estime également que projet de la N-VA et d’Ecolo sont incompatibles. Gouverner ensemble ne sera pas possible. “Ils veulent moins de Belgique, nous en voulons plus. Ils veulent moins de cohésion sociale, nous en voulons plus. Mais attendons le résultat des élections”.

Rajae Maouane est également revenu sur les derniers propos d’Alexander De Croo. “Quand il dit qu’il faut faire pause sur l’écologie, si nous ne sommes pas là, nous serions effectivement en pause. Or, on a besoin d’accélérer”, déplore-t-elle. Et de conclure : “On ne fait pas d’écologie sans les écologistes”.

À lire aussi

Le décryptage avec Dorian de Meeûs

A événement exceptionnel, dispositif exceptionnel. Toute cette semaine, les interviews politiques matinales de LN24 sont décryptées en plateau par Dorian de Meeûs, rédacteur en chef de La Libre, et Martin Buxant, journaliste de LN24 qui a réalisé l'entretien.