500.000 mots de passe ont été divulgués en Belgique : comment se protéger des hackers ?

Toutes ces données sont pratiquement reliées à des comptes professionnels et auraient été volées lors d’un piratage collectif il y a plusieurs années. S’il y a autant d’identifiants qui proviennent d’entreprises, c’est parce que la fuite viendrait de sites utilisés à des fins professionnels comme Dropbox.

Les données sont “obsolètes”, mais les experts avertissent tout de même que ce piratage représente tout de même un danger. En effet, si vous utilisez le même mot de passe sur plusieurs sites internet, les hackers peuvent avoir accès à d’autres comptes.

Ne pas utiliser le même mot de passe-partout

Changer régulièrement et ne pas utiliser le même mot de passe-partout semble être la meilleure solution pour éviter de se faire pirater un compte.

”Faites en sorte que le mot de passe soit aussi difficile à deviner que possible. N’utilisez donc pas votre numéro de téléphone portable, votre date de naissance ou votre nom. Ne choisissez pas non plus le nom de votre partenaire ou de vos enfants. Plus le mot de passe est long, mieux c’est. De cette façon, les hackers devront déployer beaucoup plus d’efforts pour pirater votre compte”, déclare Safeonweb, l’agence gouvernementale de cybersécurité.