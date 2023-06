Delhaize: les syndicats défendent le droit de grève devant le tribunal de Gand

"L'envoi d'huissiers avec des astreintes, la police qui agit durement ou le menottage de militants à des piquets pacifiques... C'est une atteinte au droit fondamental de grève et d'action", dénonce Kristel Van Damme du syndicat ACV Puls, l'équivalent de la CNE francophone. "Tout le monde a pu le voir sur nos réseaux sociaux: l'intervention des policiers et des huissiers chez Delhaize était disproportionnée et visait uniquement à intimider."

Avec ce procès, les syndicats veulent préserver le droit de grève. Ils pointent d'ailleurs également du doigt le projet de loi "anti-casseurs" du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, qui peut mener à une interdiction de manifester. "C'est une tendance inquiétante à prendre des mesures de plus en plus fortes et répressives contre la protestation", déclare Van Damme.