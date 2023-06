Denis Ducarme pousse pour une militarisation plus forte du pays: "La Belgique devrait racheter des chars"

Denis Ducarme est l’un de ceux qui militent le plus activement pour que le gouvernement fédéral fasse de la question militaire une priorité. Pour le député fédéral, il est capital que la Belgique renforce sa défense, mais également qu’elle le fasse en s’appuyant sur ses ressources industrielles locales. C’est la raison pour laquelle le libéral a déposé une proposition de résolution, rédigée avec Christophe Bombled (MR) et Jasper Pillen (Open VLD), demandant de renforcer les industries de sécurité et de défense belges.

La Belgique pas prête pour la guerre

”Nous avons en Belgique plusieurs grandes entreprises spécialisées dans la défense et la sécurité, comme la FN Herstal, John Cockeril Defense, Mecar, Thales, Safran, Asco, Sonaca ou Blueberry. Mais il ne faut pas non plus oublier cette multitude de PME qui emploient plusieurs dizaines de milliers de sous-traitants”, constate Denis Ducarme. “Selon Agoria, 15 900 personnes travaillent dans ce secteur. Les compétences de ces spécialistes sont souvent rares et doivent être entretenues dans la durée, sous peine de les perdre définitivement.”

Le député fédéral appelle la Vivaldi à soutenir davantage ces industries locales en modernisant l’arsenal militaire de la Belgique. Une façon de défendre à la fois “notre pays et notre économie”. Ce soutien se ferait dans le cadre d’une hausse de budget accordé à la Défense, cette fameuse proportion de 2 % du PIB exigée par l’Otan.

”Il faut mobiliser davantage nos industries en matière de défense et d’armement pour les amener à prendre part au grand concert industriel sur le plan européen. Aujourd’hui, par exemple, l’ensemble de nos véhicules de combat n’est pas adapté à la guerre”, déplore Ducarme. “La Belgique devrait, par exemple, racheter des chars. Comme les autres pays européens, la Belgique devrait réinvestir dans des calibres importants.”

Selon l’ancien ministre fédéral, ce discours musclé appelant à préparer la Belgique à la guerre est aujourd’hui plus facile à entendre. Mais pendant des années, il était “politiquement incorrect” de s’inquiéter de cette problématique. Au point que les investisseurs préféraient éviter de voir leur nom associé à des achats militaires.

”Les banques et les assureurs de crédits ne craignent-ils pas de plus en plus de financer des projets industriels dans le secteur de la défense par peur d’être pointés du doigt par des organisations non gouvernementales ?”, lit-on dans la proposition de résolution. Par conséquent, le texte demande de mettre sur pied un fonds cofinancé par les secteurs public et privé “adapté pour des investissements aux cycles longs qui président aux activités industrielles de défense”.