"J’aurais rarement vu un ministre aussi eunuque dans un gouvernement": Maxime Prévot fustige la ministre des Pensions Karine Lalieux

Ce matin sur Bel RTL, Maxime Prévot revenait sur la proposition de la ministre. "J’aurais rarement vu un ministre aussi eunuque dans un gouvernement… C’est-à-dire être à ce point incapable… C’est le constat de l’impuissance de la ministre qui est incapable d’obtenir des débats au sein du gouvernement. Pour la deuxième fois, elle est contrainte de faire ses propositions dans la presse en reconnaissant elle-même qu’elle n’arrive pas à faire bouger les lignes au sein du gouvernement", explique le président des Engagés.

Le chef de file du parti centre démocrate déclare que le système de pension actuel doit être réformé. "Je pense que ça peut être quelque chose d’utile et d’intelligent parce qu’on doit réformer le système pour garantir le paiement des pensions et la soutenabilité du système, l’Europe aussi nous y incite", déclare-t-il.

Maxime Prévot soutient que c’est une réforme indispensable pour le pays et que nous avons beaucoup à y gagner. "Le ministre Van Peteghem, il y a quelques jours, reconnaissait que ça pouvait faire perdre 300 millions d’euros d’aides à la Belgique. Aujourd’hui, on est tellement gêné parce qu’on n’a toujours pas de réforme structurelle des pensions, qu’on ne demande même pas les financements qu’on promérite auprès de l’Union Européenne. Ce sont 850 millions d’euros qui n’ont pas été demandés et pour lesquels on continue d’emprunter au lieu de recevoir la subvention européenne", conclut-il.