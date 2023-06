Christophe De Beukelaer est toujours un cryptoenthousiaste: "La gauche fait la guerre à l’argent et à la finance"

L’effondrement de Bit4You n’a pas égratigné ses objectifs. “Il y a eu des erreurs de gestion. Les coupables doivent être punis. Mais il ne faut pas s’arrêter là-dessus”. Si l’élu Les Engagés a placé ses multiples dizaines de milliers d’euros sur Bit4You, il n’a pas pour autant perdu d’argent avec les déboires financiers de la plateforme, à l’inverse de milliers d’autres belges.

”J’ai acheté mes cryptomonnaies sur Bit4You et je les ai transférées sur un ledger, une clé USB porte-monnaie”, explique le Bruxellois. S’il devait recommencer l’expérience, il le ferait. Pour lui, cette problématique est surtout révélatrice du manque d’éducation financière que connaît la population belge. Peu de gens savent, par exemple, que les cryptomonnaies peuvent être mises à l’abri sur un support physique. “Il faut rendre le monde financier accessible au plus grand nombre. Il faut arrêter de voir la finance comme quelque chose de mal. L’éducation financière devrait commencer dès l’école.”

Le député déplore le fait qu’une très grande partie de la population belge soit déconnectée des réalités économiques qui sous-tendent l’univers de la finance. “Il faut éduquer les gens à tous les concepts financiers, leur apprendre ce qu’est un budget, la différence entre une action et une obligation, ce qu’est l’inflation…”

Selon lui, le monde politique ne joue pas non plus son rôle. “Les cours des Bourses ont explosé ces derniers mois. On a connu des crises bancaires régulières. Face à ça, la droite ne fait rien. Elle reste dans une certaine insouciance. Et la gauche fait la guerre à l’argent et à la finance. Tout ce qui touche à la spéculation est négatif.”

Trop centralisé

Christophe De Beukelaer observe que le pouvoir financier est “extrêmement centralisé et peu accessible”. “Il faut créer un monde financier décentralisé qui ne va pas venir remplacer le système en place mais l’équilibrer. Dans un monde digital, le pouvoir du système financier devient beaucoup trop grand. Il faut un contre-pouvoir basé sur la cryptomonnaie.”

Cette semaine, le député Les Engagés organise la Blockchain Week, “la plus grande conférence sur le Web 3.0 en Belgique”. Il espère que cet événement pourra convaincre le monde politique de se pencher sur la régulation de la blockchain et la tokenisation de l’économie.