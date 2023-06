”Il faut qu’on parle” sur le drame de Gilly : “ça nous est déjà tous arrivé d’être distraits”

À propos de la petite fille morte dans une voiture à Gilly, les enquêteurs ont déclaré qu’il s’agissait d’un “drame de fatalité”. “On peut le traduire vulgairement par 'c’est la faute à pas de chance'”, précise Jean Van Kasteel, chef du bureau régional de Charleroi de la Dernière heure.

Jean-Marc Meilleur, ancien procureur du Roi, estime que la maman est assez punie comme ça, avec les séquelles de ce drame : “ça nous est déjà tous arrivé d’être distraits. Pour la maman, c’est déjà assez lourd pour elle, tout ce qu’elle va subir dans le futur, pour ne pas en rajouter sur le plan judiciaire”. Un avis partagé par Céline Aron, qui espère que le “tribunal du net” ne se déchaînera pas sur la maman : “j’espère que les gens seront un peu moins cons cette fois”.

Jean-Marc Meilleur renchérit et doute que ce soit une bonne idée de parler de ce drame dans les médias. “Pour les médias aussi on peut faire un petit examen de conscience. Alors c’est normal, c’est un fait, mais on peut se poser la question : est-il besoin de revenir encore et encore sur l’affaire ? Un peu d’empathie pour la famille, il est évident que c’est un accident”, s’interroge-t-il. Ce à quoi répond Thibaut Van Hoof : “en débattre peut parfois permettre de faire avancer les choses. On parle parfois de burn-out parental. Pour ça, c’est intéressant d’en parler”.

Concernant le bonus pension, Céline Aron approuve la proposition de Karine Lalieux, travailler trois ans de plus pour plus de 22 000 euros net : “Le concept à la belge de se barrer le plus vite possible, ce n’est pas mon truc. Moi, je pense à l’Américaine. J’aime mon travail et je le ferai le plus longtemps possible. Et ça n’est pas de la chance, j’ai fait des choix pour avoir un job que j’aime”, déclare l’entrepreneuse. Jean-Marc Meilleur se demande également pourquoi il devrait arrêter de travailler. “Le travail, c’est la santé”, commente l’ancien procureur. “La question de la pénibilité, c’est divisant. Procureur ce n’est pas un métier pénible physiquement, mais je peux vous assurer que c’est usant”.

Pour finir, sur le sujet des fermetures de comptes en banque surprise, Olivier Mauen, chargé de communication au syndicat neutre pour indépendants (SNI), explique qu’un gros tiers des clients préfèrent le cash. Et sans cash, dit-il, ces gens dépensent moins.