La hausse des taux d’épargne ne convainc pas le PS et Ecolo : “Il faut aller plus loin, il faut changer la loi”

L’affaire avait pris une tournure particulièrement politique. À gauche comme à droite, les partis de la Vivaldi étaient d’accord pour faire le forcing sur les institutions bancaires afin qu’elles acceptent de relever leurs taux. Sur la méthode et sur l’agenda, par contre, les partenaires de majorité ne s’entendaient pas. On a ainsi vu Alexander De Croo accepter l’idée de faire plier le marché. Le Premier ministre, tout comme la secrétaire d’État au Budget Alexia Bertrand (Open VLD), préférait néanmoins attendre la fin du mois. Socialistes et écologistes, par contre, étaient partisans d’une action rapide, appuyée par leurs propositions de loi formulées au parlement.

La question a fait l’objet de plusieurs discussions en intercabinet, sans aboutir à un consensus. L’annonce faite par les deux banques ce mercredi a apporté un début de solution à cette problématique, comme en témoigne la réjouissance affichée par Vincent Van Peteghem (CD&V) devant les déclarations de Belfius. Le ministre des Finances a salué le fait que “la première grande banque prenne ses responsabilités”, insistant au passage auprès de son collègue Pierre-Yves Dermagne (PS) pour faire jouer le principe de concurrence.

Cette communication politique est mal passée auprès du ministre de l’Économie. Primo, parce que Dermagne estime que l’annonce des banques ne satisfait pas aux attentes du PS. Secundo, parce que le ministre avait déjà prévu de sonner chez l’Autorité belge de la concurrence (ABC). Cette demande ayant été formulée le 25 mai à l’occasion d’un kern, c’est avec étonnement que le ministre Dermagne a réceptionné le courrier du ministre Van Peteghem lui enjoignant de demander à l’ABC de vérifier qu’il n’y a pas eu de collusion entre les banques pour bloquer les taux d’épargne.

"Changer la loi"

Côté vert, on se réjouit de voir que “la pression politique que l’on met fonctionne”, mais on juge que ce n’est pas suffisant. Gilles Vanden Burre, chef de groupe Ecolo-Groen à la Chambre, souhaite qu’il y ait une automaticité dans l’ajustement des taux des comptes d’épargne. “On ne peut pas continuer à dépendre du bon vouloir du secteur bancaire pour que le taux soit rémunéré de manière juste pour nos citoyens. Il faut aller plus loin. Il faut changer la loi.”

Les verts proposent de lier le taux minimal des banques au taux de la Banque centrale européenne. Leur proposition de loi pour que les taux augmentent automatiquement quand les taux internationaux augmentent sera prise en considération jeudi.