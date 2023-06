Les chiens renifleurs de la police fédérale ont saisi 10 millions d’euros en 2022: "Un moyen de lutter contre la mafia de la drogue"

Justice Minister Vincent Van Quickenborne pictured during a press conference to present the working method of the drug and money detection dogs, and the results of the various operations performed, in Brussels, Thursday 08 June 2023. BELGA PHOTO DIRK WAEM

La province d’Anvers se taille la part du lion, avec 3,9 millions d’euros, suivie par Bruxelles avec 2 millions d’euros et Liège avec 1,2 million d’euros. “Une partie de cette augmentation est due aux résultats engrangés dans les enquêtes Sky-ECC et à l’intensification de la lutte contre la criminalité organisée. L’appui de la Police Judiciaire Fédérale a ainsi été particulièrement sollicité en 2022”, explique Vincent Van Quickenborne.

”Les trafiquants de drogue gagnent des fortunes grâce à leurs pratiques illégales. Pour briser le modèle de revenu de ces narcoterroristes, nous nous en prenons beaucoup plus à leur argent. À titre d’exemple, nous avons rendu possible la création d’équipes d’enquête mixtes composées de policiers et de fiscalistes. Mais nous savons aussi que les criminels font preuve de toujours plus de créativité pour dissimuler la drogue et l’argent. Cependant, personne ne peut rien cacher à un chien policier bien entraîné. Depuis 2021, chaque chien drogue doit également être capable de détecter l’odeur des billets de banque”, explique Vincent Van Quickenborne.

La police fédérale compte actuellement 33 chiens de détection de drogue et d’argent, répartis entre 21 maîtres-chiens de la Direction de l’appui canin. Certains de ceux-ci sont donc responsables de plusieurs animaux. Les chiens drogue vivent avec leur maître et les accompagnent systématiquement sur leur lieu de travail. Ils sont déployés aux fins d’enquêtes dans des dossiers de trafic de drogue, de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de corruption, de travail au noir, de traite des êtres humains, de prostitution, de financement du terrorisme, de trafic d’armes, ainsi qu’en lien avec toutes sortes d’infractions impliquant de l’argent liquide. Les services de police peuvent faire appel en permanence à quatre maîtres-chiens spécialisés dans la lutte contre la drogue.

Des billets déchiquetés reçus de la Banque nationale

L’odeur de l’argent liquide est un mélange de coton, d’encre et de fixateur d’encre. Bien que son odeur soit assez faible et ne se répande pas rapidement, la méthode enseignée pour reconnaître l’argent ne diffère pas de celle appliquée pour la drogue. “L’apprentissage s’effectue au moyen de billets déchiquetés que la police reçoit de la Banque nationale. Bien que les autres devises ne fassent pas partie du panel d’odeurs de la formation, les chiens réussissent à en retrouver sur le terrain : dollars, francs suisses, livres sterling, anciens billets de devises qui ne sont plus en circulation… Les odeurs des différents types de billets sont donc similaires”, conclut le ministre.