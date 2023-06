Météo: du soleil sur la plupart des régions et des températures en hausse

Les maxima se situeront autour de 16 ou 17°C à la mer, et entre 20 et 27°C dans l'intérieur. Le vent sera le plus souvent modéré de secteur nord-est. Dans l'extrême ouest, il sera modéré à parfois assez fort de nord-nord-est.

Ce soir, la tendance aux averses s'estompera. Cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux à serein. Les minima seront proches de 10°C en Hautes-Fagnes, 15°C à la mer et 16 à 17°C dans les grandes villes. Le vent sera le plus souvent modéré de nord-est. En Ardenne, il deviendra généralement faible.

Vendredi, le temps sera ensoleillé malgré le développement de quelques cumulus en cours de journée. Dans l'intérieur des terres, les maxima seront compris entre 25°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 29 à 30°C dans le centre. A la mer, la brise de mer rafraîchira un peu l'atmosphère et les températures ne dépasseront pas les 23°C. Le vent sera modéré de secteur est. A la mer, le vent modéré d'est à est-nord-est reviendra au nord-nord-est.

Samedi aussi, il fera chaud avec du soleil mais progressivement aussi un peu plus de nuages d'altitude. En soirée, une averse orageuse pourrait d'ailleurs éclater près de la France. Les maxima s'échelonneront de 25°C à la Côte à 30 voire localement 31°C dans le centre du pays.