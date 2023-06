Il y a dix jours, des collègues bruxellois ont fait une descente dans les bureaux de la police judiciaire fédérale à Anvers. Ils ont ciblé le bureau d’un inspecteur en chef de la brigade des stupéfiants. L’homme, qui habite à Kiel, en province d’Anvers, a également reçu la visite d’enquêteurs bruxellois à son domicile.

L’inspecteur en chef a été interrogé et présenté au juge d’instruction. Il a ensuite été libéré sous conditions. “L’enquête a été ouverte à la suite d’allégations dans le cadre de son travail de détective”, a déclaré le porte-parole du parquet d’Anvers Kristof Aerts. “Il s’agit de déterminer s’il a transmis ou non des informations provenant d’enquêtes judiciaires et dans quel contexte cela se serait produit.”

L’inspecteur principal est un Anversois d’origine marocaine qui a fait carrière en tant qu’enquêteur antidrogue au sein de la police locale. Il y a environ six ans, il est passé au service des stupéfiants de la police judiciaire fédérale (PJF). L’inspecteur en chef est très apprécié de ses collègues, notamment parce qu’il est également traducteur assermenté arabe-néerlandais, relatent nos confrères du Nieuwsblad.

Dans le milieu anversois de la drogue, en revanche, des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles cet individu protégerait des criminels en les informant d’enquêtes en cours ou de descentes de police imminentes. Des enquêtes antérieures ont révélé des liens étroits entre l’inspecteur et une famille marocaine dont un homme a récemment été enlevé après l’échec d’un trafic de drogue. Les ravisseurs ont libéré l’homme au bout d’un mois sans que la police n’ait à intervenir.

L’inspecteur de la police judiciaire fédérale est le deuxième inspecteur anversois à être mis à pied depuis le démantèlement de la messagerie cryptée Sky ECC sur laquelle communiquaient les narcotrafiquants. Le surnommé “Hulk” travaillait à la police locale d’Anvers au service des stupéfiants.

Pendant son temps libre, il entrait en contact avec le criminel Alain D.R., qui lui soutirait des informations sur les criminels de la drogue en échange d’une rémunération. Au total, il aurait effectué des dizaines de recherches dans la base de données de la police avant de communiquer les informations aux criminels.